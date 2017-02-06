لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا وسط جني أرباح

0713 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.2 بالمئة إلى 7029.14 نقطة.

* المتعاملون يجنون الأرباح في غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية تقول إن هناك إشارات على تراجع المؤشر على المدى القريب والمؤشرات الفنية لا تزال متراجعة وتعطي إشارات للبيع.

* أسهم الراجحي تنخفض 0.7 بالمئة والاتصالات السعودية 1.13 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة والصحراء 1.6 بالمئة.

* سهم أسمنت ينبع يقفز 4.6 بالمئة مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر الرئيسي وسط عمليات تجميع وشراء قوية بعد إعلان الشركة توزيع ريالين للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016.