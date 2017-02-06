لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا وسط جني أرباح
0713 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.2 بالمئة إلى 7029.14 نقطة.
* المتعاملون يجنون الأرباح في غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* الرياض المالية تقول إن هناك إشارات على تراجع المؤشر على المدى القريب والمؤشرات الفنية لا تزال متراجعة وتعطي إشارات للبيع.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.7 بالمئة والاتصالات السعودية 1.13 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة والصحراء 1.6 بالمئة.
* سهم أسمنت ينبع يقفز 4.6 بالمئة مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر الرئيسي وسط عمليات تجميع وشراء قوية بعد إعلان الشركة توزيع ريالين للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016.
* أسهم سابك ترتفع 0.3 بالمئة وصعود كل من ينساب وجرير والبحري 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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