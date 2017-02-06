لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1220 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.23 بالمئة عند 7062.35 نقطة.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن هناك إشارات على تراجع المؤشر على المدى القريب.

* المتعاملون حذرون ويمتنعون عن تكوين مراكز كبيرة في غياب الأخبار الإيجابية الدافعة للصعود وفي ظل تدني أحجام التداول.

* أسهم معادن ترتفع 2.2 بالمئة وجرير ثلاثة بالمئة واسمنت الجنوبية 3.9 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.

* سهم أسمنت ينبع يقفز 8.1 بالمئة بعد توصية الشركة توزيع ريالين للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016.