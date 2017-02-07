مقدمة 1-مصادر: أرامكو السعودية تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات ريال من إصدار صكوك

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من ديفيد باربوسيا

دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - قال مصرفيون من السعودية اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن يبلغ إصدار الصكوك المزمع من أرامكو السعودية ما بين ثلاثة مليارات وستة مليارات ريال (800 مليون إلى 1.6 مليار دولار).

وأضاف المصرفيون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظرا لأن الموضوع لم يعلن عنه بعد إن ذلك سيعد أول إصدار صكوك من نوعه لجهة حكومية تخطط للاستفادة بداية من قاعدة المستثمرين المحليين ثم تطرح صكوكا مقومة بالدولار للمستثمرين الدوليين في وقت لاحق.

وتابعت المصادر أن من المتوقع طرح الصكوك على مدى الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة رغم أن الشركة والبنوك المرتبة للصفقة لم تصدر أي إعلان رسمي عن الإطار الزمني.

وامتنعت أرامكو السعودية عن التعليق.

وقال مصرفي مطلع على المسألة إن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل "مشروعات توسع جديدة". وذكرت مجلة أرابيان صن التي تصدرها أرامكو السعودية إن مجلس إدارة الشركة وافق في أوائل العام الماضي على وضع برنامج لإصدار الصكوك.

وقالت مصادر لرويترز هذا الشهر إن أرامكو تدرس توسعة منشآتها لإنتاج النفط والغاز في حقل البري في مشروع ربما يتكلف نحو 1.7 مليار دولار.