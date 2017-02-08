لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0725 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.48 بالمئة إلى 7005.7 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يسير في نطاق ضيق في غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* الرياض المالية تقول إن بقاء المؤشر فوق الحاجز النفسي 7000 نقطة أمر إيجابي.
* أسهم سابك تنخفض 0.8 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وسامبا 1.15 بالمئة ومعادن وبنك الرياض 0.9 بالمئة.
* أسهم السعودي الفرنسي ترتفع 1.01 بالمئة ومكة للتعمير 0.8 بالمئة والإنماء والسعودي للاستثمار 0.4 بالمئة والكهرباء 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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