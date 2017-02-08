Fri 4 Aug 2017 | 5:48 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Wed Feb 8, 2017 7:37am GMT
 
[-] نص [+]

0725 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.48 بالمئة إلى 7005.7 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يسير في نطاق ضيق في غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية تقول إن بقاء المؤشر فوق الحاجز النفسي 7000 نقطة أمر إيجابي.

* أسهم سابك تنخفض 0.8 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وسامبا 1.15 بالمئة ومعادن وبنك الرياض 0.9 بالمئة.

* أسهم السعودي الفرنسي ترتفع 1.01 بالمئة ومكة للتعمير 0.8 بالمئة والإنماء والسعودي للاستثمار 0.4 بالمئة والكهرباء 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 