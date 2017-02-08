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لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط تداولات ضعيفة

Wed Feb 8, 2017 12:36pm GMT
 
[-] نص [+]

1220 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 1.01 بالمئة عند 6967.4 نقطة.

* المؤشر ينخفض للجلسة السابعة بين ثماني جلسات.

* الرياض المالية توقعت في تقرير حديث استمرار تراجع المؤشر على المدى القريب.

* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت بنهاية التعاملات 4.4 مليار ريال.

* أسهم سابك تنخفض 1.3 بالمئة وسامبا 3.2 بالمئة وجبل عمر 1.5 بالمئة وسافكو 2.1 بالمئة والاتصالات السعودية 1.14 بالمئة.

* أسهم صافولا ترتفع 1.8 بالمئة والسعودية للكهرباء 1.3 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.2 بالمئة ومكة للتعمير 0.8 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
 