لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط تداولات ضعيفة
1220 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 1.01 بالمئة عند 6967.4 نقطة.
* المؤشر ينخفض للجلسة السابعة بين ثماني جلسات.
* الرياض المالية توقعت في تقرير حديث استمرار تراجع المؤشر على المدى القريب.
* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت بنهاية التعاملات 4.4 مليار ريال.
* أسهم سابك تنخفض 1.3 بالمئة وسامبا 3.2 بالمئة وجبل عمر 1.5 بالمئة وسافكو 2.1 بالمئة والاتصالات السعودية 1.14 بالمئة.
* أسهم صافولا ترتفع 1.8 بالمئة والسعودية للكهرباء 1.3 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.2 بالمئة ومكة للتعمير 0.8 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
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