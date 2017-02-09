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لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Thu Feb 9, 2017 7:28am GMT
 
[-] نص [+]

0715 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.13 بالمئة إلى 6976.8 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن معنويات المتعاملين بالسوق لا تزال ضعيفة.

* الرياض المالية تقول إن نزول المؤشر دون مستوى الحاجز‭‭ ‬‬النفسي 7000 نقطة أمر سلبي ويزيد من احتمال مخاطر استمرار الهبوط.

* أسهم سابك ترتفع 0.8 بالمئة وجبل عمر 0.7 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة.

* أسهم الأسمنت السعودية تقفز 3.2 بالمئة وسط عمليات شراء قوية بعد التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.75 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2016.

* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 0.7 بالمئة وصافولا 1.3 بالمئة وكيان 1.2 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 