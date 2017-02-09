مصادر: وايت اند كيس تقدم المشورة لأرامكو السعودية بشأن أكبر طرح أولي في العالم

من ديفيد باربوشيا وسعيد أزهر

دبي‭/‬سنغافورة 9 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة أرامكو عملاق النفط السعودي عينت مكتب المحاماة الدولي وايت اند كيس لتقديم المشورة القانونية للطرح الأولي للشركة والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح أولي في العالم.

ومن المرتقب أن يتم الطرح -الذي يقدر مسؤولون سعوديون أن يقيم أرامكو عند ما لا يقل عن تريليوني ريال- خلال 2018 وأن تطرح الشركة من خلاله نحو خمسة بالمئة من أسهمها.

وامتنعت أرامكو عن التعليق على الأمر فيما لم تستجب وايت اند كيس على الفور لطلب رويترز للتعليق.

ولدى وايت اند كيس علاقة وطيدة مع أرامكو إذ قدمت للشركة المشورة بشأن عدد من المشروعات في السنوات الماضية آخرها مشروع مشترك مع شركة برتامينا الاندونيسية للنفط بشأن تطوير مصفاة بقيمة خمسة مليارات دولار.

كما قدمت وايت اند كيس خدمات المشورة بشأن هيكلة وطرح وتطوير وتمويل مجمع صناعي للغاز بقيمة 2.1 مليار دولار تابع لأرامكو في جازان وكذلك خدمات المشورة لتمويل مجمع صدارة للكيماويات البالغة قيمته 20 مليار دولار بالشراكة مع داو كيميكال الأمريكية.

وقال أحد المصادر الذي تحدث لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن بعد إن وايت اند كيس "تقدم المشورة فيما يتعلق بكافة أنشطة أرامكو المرتبطة بجمع التمويل."

وتعمل أرامكو أيضا على طرح صكوك كما تعتزم إصدار سندات دولية في مرحلة لاحقة.

كانت مصادر مطلعة قالت لرويترز أمس إن أرامكو اختارت بنك الاستثمار مويليس آند كو للقياد بدور المستشار الداخلي المستقل ضمن فريق يعكف على التحضير لطرح الأسهم.

ومن المتوقع أن تقرر أرامكو أوائل الأسبوع القادم تعيين بنوك محلية ودولية للقيام بالأعمال التمهيدية للطرح. وسيتم اختيار مديري الطرح ومديري سجل الاكتتاب في مرحلة لاحقة.