لمحة-ارتفاع طفيف لبورصة السعودية صباحا
0925 جمت -
* ارتفع المؤشر السعودي بشكل طفيف في بداية المعاملات اليوم وبنسبة 0.03% ليصل إلى 7046.6 نقطة.
* أسهم بنك الجزيرة تكسب 0.37% ومصرف الراجحي 0.39% وسابك وأسمنت اليمامة 0.26% وسبكيم 0.28% والمراعي 0.37% واستقرار المتقدمة للبتروكيماويات.
* نعيم للوساطة في الأوراق المالية قالت في مذكرة بحثية اليوم إن المؤشر السعودي يحتاج إلى تخطي مستوى المقاومة 7290 نقطة لاستعادة وضعه الإيجابي.
* أسهم سامبا تخسر 1.16% وبتروكيم 0.98% وبترورابغ 0.38% وأسمنت القصيم 1.66% وارتفاع زين 0.56% واستقرار موبايلي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.