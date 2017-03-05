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لمحة-تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Sun Mar 5, 2017 7:39am GMT
 
[-] نص [+]

0730 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.11 بالمئة إلى 7008.6 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية بدأت في التحسن وتعطي إشارات للشراء.

* الرياض المالية تقول إنها تتوقع استمرار تعافي المؤشر على المدى القريب.

* مسح يظهر تعافي نشاط القطاع الخاص غير النفطي وصعوده لأعلى مستوى في 18 شهرا في فبراير شباط.

* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 1.2 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والطيار 5.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة.

* أسهم السعودية للكهرباء ترتفع 2.4 بالمئة ومعادن 0.7 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة والمتقدمة 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 