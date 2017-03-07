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المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Tue Mar 7, 2017 7:50am GMT
 
[-] نص [+]

‭0740‬ جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.13 بالمئة إلى 6985.66 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن الاهتمام بالسوق ضعيف في ظل أحجام التداول المتدنية لكن بعض المستثمرين يقتنصون فرصا في عدد من الأسهم.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تواصل إعطاء إشارات للشراء ومرحلة الاتجاه العرضي ممتدة.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وينساب 1.7 بالمئة وسامبا 0.7 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة.

* أسهم سابك تنخفض 0.3 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة وساب 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 