لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.2 بالمئة عند 6993.13 نقطة.
* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت 3.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للشراء وإن الاتجاه العام للسوق لا يزال في مسار عرضي.
* أسهم صافولا ترتفع 2.12 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وسامبا 1.2 بالمئة وينساب 2.2 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة.
* أسهم سابك والأهلي التجاري تغلق منخفضة 0.5 بالمئة وتصنيع 0.9 بالمئة وسافكو 0.7 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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