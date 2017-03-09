بورصة أبوظبي تتراجع تحت ضغط البنوك وقطر ومصر تحققان أداء جيدا

من سيلين أسود

دبي 9 مارس آذار (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس متأثرة بتراجع أسعار النفط خمسة في المئة في الجلسة السابقة في حين تضررت بورصة أبوظبي على وجه الخصوص من تداول أسهم بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني القياديين بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.9 بالمئة مع هبوط سهم بنك الخليج الأول 8.7 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الوطني 4.2 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة في تعاملات هزيلة مع إغلاق أسهم الشركات التي تتأثر بالسياحة على انخفاض. وهبط سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس 4.7 في المئة وسهم مجموعة إعمار مولز 0.8 في المئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 في المئة مع تراجع أسهم البتروكيماويات جميعها باستثناء سهم واحد استجابة بعد هبوط أسعار النفط. وتراجع سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 4.2 في المئة ليأتي في مقدمة الخاسرين.

لكن سهم الرياض ريت ارتفع 1.8 في المئة بعدما وقع صندوق الاستثمار العقاري ثلاث مذكرات تفاهم حول استحواذ محتمل على مبان في ثلاثة مشروعات. وقدر الصندوق قيمة الاستحواذات بنحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) وقال إنه سيمول تلك الاستثمارات من خلال قرض أو زيادة في حصص رأس المال.

وصعد سهم جبل عمر للتطوير العقاري ثلاثة في المئة بعدما قالت الحكومة إنها تخطط لتوسعة مشروعات الشركة في مكة المكرمة إلى 1.66 مليون متر مربع من 1.17 مليون.

واستقر مؤشر البورصة في معظم جلسة التداول لكنه شهد مشتريات في الساعة الأخيرة من الجلسة ساعدته على أن يغلق مرتفعا واحدا في المئة متعافيا من أدنى مستوياته في عشرة أسابيع.