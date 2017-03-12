لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0742 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.7 بالمئة عند 6868.4 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تواصل إعطاء إشارات محايدة إلى سلبية.
* الرياض المالية تقول من المتوقع استمرار الاتجاه الحالي خلال الجلسات المقبلة.
* صعود 14 سهما فقط بين 164 سهما جرى التداول عليها صباحا ونزول 138 سهما.
* أسهم جبل عمر تنخفض 1.8% والكهرباء 2.3% والسعودي الفرنسي 1.7% والأهلي التجاري 0.8% ومكة للتعمير 1.9%
* أسهم بنك الجزيرة تقفز 9.9% وسط عمليات تجميع قوية بعد توصية مجلس إدارة البنك زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم قائمة.
* أسهم اكسترا ترتفع 1.1% والسعودي الألماني 0.7%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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