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لمحة-المؤشر السعودي ينخفض لأدنى مستوى في نحو شهرين

Sun Mar 12, 2017 12:32pm GMT
 
[-] نص [+]

1207 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.2% عند 6834.1 نقطة.

* المؤشر يسجل أدنى مستوى في نحو شهرين وتحديدا منذ 16 يناير كانون الثاني.

* صعود 14 سهما فقط وتراجع 154 سهما من 177 سهما جرى التداول عليها.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات محايدة إلى سلبية.

* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 2.5% والكهرباء 3.3% وسامبا 2.1% والأهلي التجاري 1.5% ومعادن 2.2%.

* أسهم بنك الجزيرة تغلق مرتفعة 9.9% وبنك البلاد 0.8% واكسترا 2.9%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 