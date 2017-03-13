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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Mon Mar 13, 2017 7:41am GMT
 
[-] نص [+]

0722 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح متراجعا 0.16% عند 6823.2 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن ضعف أحجام التداول يشير إلى تبني المتعاملين نهجا حذرا لاسيما في ظل هبوط أسعار النفط.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تواصل التراجع وتقترب من الدخول في مناطق المبالغة في البيع.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتجه بشكل عام لمستوى الدعم الرئيسي عند 6745 نقطة وتنصح المتعاملين بعدم تكوين مراكز جديدة قبل التأكد من تغيير المؤشر لاتجاهه.

* أسهم سابك تنخفض 0.5% والراجحي 0.4% والأهلي التجاري 0.8% والمراعي وسامبا 0.7%.

* أسهم جبل عمر ترتفع 0.4% ومكة للتعمير 0.5% ودار الأركان 0.8% ومعادن والسعودية للكهرباء 0.3%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 