لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.7% عند 6787.8 نقطة.
* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت بنهاية التعاملات 3.4 مليار ريال.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية تقترب من مناطق المبالغة في البيع وإن المؤشر يتجه بشكل عام لمستوى الدعم الرئيسي عند 6745 نقطة.
* صعود 24 سهما فقط بين 178 سهما جرى التداول عليها ونزول 137 سهما.
* أسهم سامبا تغلق منخفضة 3.3% والأهلي التجاري 1.5% والكهرباء 2.4% والراجحي 0.4% وكيان 2.6%.
* أسهم صافولا تغلق مرتفعة 1.1% وسابك 0.3% والمراعي 0.7% والاسمنت السعودية 1.2% وبتروكيم 0.7%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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