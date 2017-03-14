لمحة -المؤشر السعودي يتجه للتراجع للجلسة الخامسة على التوالي
0741 جمت -
* المؤشر السعودي ينخفض 0.5% إلى 6753.13 نقطة.
* المؤشر يتجه للتراجع للجلسة الخامسة على التوالي
* صعود 17 سهما فقط بين 173 سهما جرى التداول عليها صباحا ونزول 135 سهما.
* الرياض المالية تقول إن معنويات المتعاملين بالسوق لا تزال سلبية في ظل استمرار نزول أسعار النفط.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في البيع مما يزيد من احتمال تحسن أداء المؤشر قريبا.
* أسهم جبل عمر تنخفض 1.12% وسابك 0.8% والإنماء 1.4% والأهلي التجاري 0.5% والاسمنت السعودية 1.6%.
* أسهم الكهرباء ترتفع 1.1% وجرير وبترورابغ 1.2% ومكة للتعمير 0.5% وسامبا 0.2%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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