السعودية للكهرباء ستبحث تمديد موعد شراء إصدار صكوك ينتهي 2030

الرياض 15 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج إنها تعتزم إجراء مناقشات مع حملة صكوك لإصدار مقوم بالريال ينتهي في عام 2030 بشأن تمديد تاريخ الشراء.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء أنها فوضت إتش.إس.بي.سي السعودية والأهلي المالية وسامبا للأصول مستشارين ماليين لمناقشة التمديد المقترح.

وقالت "في حال عدم رغبة بعض حملة الصكوك في تمديد تاريخ الشراء الخاص بهم أو عدم الاتفاق حول أحكام التمديد ستقوم الشركة بشراء الصكوك وفقا لتاريخ الشراء الأصلي الواقع في 10 مايو 2017."

وفي حال التوصل لاتفاق مع بعض حملة الصكوك حول تمديد مقترح سيتعين على الشركة عقد جمعية خاصة لحملة الصكوك بعد انتهاء المناقشات معهم والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية.