لمحة-المؤشر السعودي يرتفع للجلسة الثانية بعد نزول 4 جلسات
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* المؤشر السعودي يواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي ويغلق على مكاسب 0.7% عند 6835.8 نقطة.
* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت بنهاية التعاملات 3.5 مليار ريال في ظل تخوف المتعاملين من أن تلمح السلطات النقدية الأمريكية بزيادات أخرى في أسعار الفائدة قريبا.
* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم تحسن أداء المؤشر خلال الجلسات المقبلة.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.2% والأهلي التجاري 2.4% وجبل عمر 1.5% والسعودي الفرنسي 2.2% وسامبا 1.5%.
* أسهم سابك تغلق منخفضة 0.5% والمراعي 1.4% وينساب 1.7% والطيار 1.6% وجرير 0.4%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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