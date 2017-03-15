Fri 4 Aug 2017 | 5:43 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-المؤشر السعودي يرتفع للجلسة الثانية بعد نزول 4 جلسات

Wed Mar 15, 2017 12:39pm GMT
 
[-] نص [+]

1212 جمت -

* المؤشر السعودي يواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي ويغلق على مكاسب 0.7% عند 6835.8 نقطة.

* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت بنهاية التعاملات 3.5 مليار ريال في ظل تخوف المتعاملين من أن تلمح السلطات النقدية الأمريكية بزيادات أخرى في أسعار الفائدة قريبا.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم تحسن أداء المؤشر خلال الجلسات المقبلة.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.2% والأهلي التجاري 2.4% وجبل عمر 1.5% والسعودي الفرنسي 2.2% وسامبا 1.5%.

* أسهم سابك تغلق منخفضة 0.5% والمراعي 1.4% وينساب 1.7% والطيار 1.6% وجرير 0.4%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 