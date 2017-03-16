لمحة -أسهم البنوك تدفع المؤشر السعودي للصعود صباحا بعد رفع أسعار الفائدة

0737 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.8% إلى 6889 نقطة.

* صعود 147 سهما بين 172 سهما جرى التداول عليها صباحا وتراجع 11 سهما فقط.

* الرياض المالية تقول إن هناك تأكيدا ببلوغ المؤشر للقاع والمؤشرات‭‭ ‬‬الفنية بدأت تعطي إشارات للشراء ما يشير إلى تحسن منتظر.

* أسهم البنوك تسجل مكاسب بعد رفع أسعار الفائدة في المملكة في رد فعل لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية بواقع 25 نقطة أساس.

* المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، الذي تودع البنوك التجارية بموجبه الأموال في البنك المركزي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.00 بالمئة.

* المركزي السعودي أبقى على سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، دون تغيير عند 2.00 بالمئة.

* ارتفاع أسهم الراجحي 1.6% والسعودي الفرنسي 3% والأهلي التجاري 1.5% وسامبا 1% وسابك 0.5%.