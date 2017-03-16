لمحة -أسهم البنوك تدفع المؤشر السعودي للصعود صباحا بعد رفع أسعار الفائدة
0737 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.8% إلى 6889 نقطة.
* صعود 147 سهما بين 172 سهما جرى التداول عليها صباحا وتراجع 11 سهما فقط.
* الرياض المالية تقول إن هناك تأكيدا ببلوغ المؤشر للقاع والمؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للشراء ما يشير إلى تحسن منتظر.
* أسهم البنوك تسجل مكاسب بعد رفع أسعار الفائدة في المملكة في رد فعل لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية بواقع 25 نقطة أساس.
* المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، الذي تودع البنوك التجارية بموجبه الأموال في البنك المركزي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.00 بالمئة.
* المركزي السعودي أبقى على سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، دون تغيير عند 2.00 بالمئة.
* ارتفاع أسهم الراجحي 1.6% والسعودي الفرنسي 3% والأهلي التجاري 1.5% وسامبا 1% وسابك 0.5%.
* هبوط أسهم ينساب واسمنت الجنوبية 0.4% ومعادن 0.2% وإعمار المدينة الاقتصادية 0.3% والخضري 1.2%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.