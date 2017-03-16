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لمحة -المؤشر السعودي يقفز 1.3% ويغلق عند أعلى مستوى في اسبوع

Thu Mar 16, 2017 12:35pm GMT
 
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1227 جمت -

* المؤشر السعودي يقفز 1.3% بنهاية التعاملات إلى 6921.6 نقطة.

* المؤشر يسجل أعلى مستوى منذ الثامن من مارس آذار وسط تداولات بقيمة 3.5 مليار ريال.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم تحسن أداء السوق في الجلسات المقبلة في ظل إعطاء المؤشرات الفنية إشارات للشراء.

* أسهم البنوك تسجل مكاسب قوية بعد زيادة سعر الفائدة المحلية في أعقاب زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

* أسهم سابك تغلق مرتفعة 1.6% والراجحي 1.2% والأهلي التجاري 2.1% وسامبا 2.5% والسعودي الفرنسي 3.2%.

* أسهم تصنيع تغلق منخفضة 0.6% واسمنت الجنوبية 1.1% وإعمار المدينة الاقتصادية 0.6% وساب وموبايلي 0.2%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 