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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بدعم من مكاسب البنوك

Sun Mar 19, 2017 12:24pm GMT
 
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1220 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.5 بالمئة عند 6952.8 نقطة.

* قيم التداول بلغت 3.2 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم الأحد إن تدني قيم التداول يؤثر سلبا على معنويات المتعاملين وإن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات مائلة للسلبية.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.6 بالمئة وتصنيع 2.5 بالمئة وبنك الجزيرة 4.5 بالمئة ومكة للتعمير 2.01 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.7 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة والاسمنت السعودية 0.8 بالمئة وسبكيم 1.12 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 