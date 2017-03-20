لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* الرياض المالية تقول إن من المتوقع تعافي المؤشر خلال الجلسات المقبلة في ظل محافظة المؤشرات الفنية على إشارات الشراء لكن اقتراب المؤشر من منطقة المقاومة 7000-7150 نقطة قد يحد من ارتفاعه.