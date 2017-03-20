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لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط تداولات هزيلة

Mon Mar 20, 2017 12:21pm GMT
 
[-] نص [+]

1213 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.5% عند 6919.3 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.98 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* نزول 104 أسهم بين 178 سهما جرى التداول عليها وصعود 53 سهما فقط.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم تعافي المؤشر في الجلسات المقبلة لكنها قالت إن اقتراب المؤشر من مستوى المقاومة 7000-7150 نقطة قد يحد من ارتفاعه.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 2.7% وسابك 0.5% ومكة للتعمير 1.5% وكيان 1.9% والكهرباء 0.6%.

* أسهم جرير تغلق مرتفعة 1.6% ومعادن 1% وتصنيع 0.9% وصافولا وبنك الرياض 0.5%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 