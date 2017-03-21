لمحة-صعود متواضع للمؤشر السعودي صباحا
0730 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.24% إلى 6936.4 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر تعرض لضغوط مع جني المستثمرين للأرباح بعد التعافي الذي شهده مؤخرا.
* الرياض المالية تقول إن بعض المؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في الشراء والمؤشر يواجه مقاومة بين 7000-7150 نقطة.
* أسهم الإنماء ترتفع 1.035 وبنك الرياض 0.9% وسابك 0.3% وجبل عمر 0.4% والسعودي الفرنسي 0.6%.
* أسهم مكة للتعمير تنخفض 1% ومعادن 0.5% والمراعي 0.4% والمتقدمة 0.4% والحكير 0.6%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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