أسواق الأسهم الخليجية ترتفع في تعاملات هادئة ومصر تتراجع

من أندرو تورشيا وسيلين أسود

دبي 21 مارس آذار (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء مدعومة بصعود الأسهم العالمية لكن أحجام التعاملات كانت هزيلة بشكل عام بينما هبطت البورصة المصرية بفعل بيع لجني الأرباح.

وحقق المؤشر العام لسوق أبوظبي أفضل أداء في المنطقة ليغلق مرتفعا 1.2 بالمئة مدعوما بقوة أسهم البنوك. وصعد سهم بنك أبوظبي الوطني 1.9 بالمئة.

وزاد سهم الدار العقارية 1.3 بالمئة بعدما أبلغ رئيس مجلس إدارة الشركة أبو بكر الخوري المساهمين مساء أمس الاثنين بخطط لزيادة دخل التشغيل إلى 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) في 2020 من 1.6 مليار درهم حاليا.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة في أقل حجم تعاملات منذ بداية العام مع صعود سهم شعاع كابيتال، التي أكدت الأسبوع الماضي أنها تجري محادثات مبدئية للاندماج مع مجموعة جي.اف.اتش المالية، بنسبة 1.6 بالمئة بينما أغلق سهم جي.اف.اتش المالية مستقرا.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة بعدما فقد قوته الدافعة في الساعة الأخيرة من جلسة التداول مع تراجع قطاع التأمين.

وهوى سهم العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) 8.7 بالمئة بعدما اقترح مجلس إدارة الشركة خفض رأسمالها للمساهمة في تقليص الخسائر المتراكمة ودعم خطط النمو.

وأعلنت شركات تأمين سعودية عديدة عن خطط لخفض الخسائر لكن مستثمرين كثيرين يتوقعون اندماجات بالقطاع في المستقبل القريب نظرا لاشتداد المنافسة وبصفة خاصة بين شركات التأمين الصحي التي تهيمن عليها بوبا العربية للتأمين التعاوني التي أغلق سهمها مستقرا.