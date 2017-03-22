لمحة -المؤشر السعودي يفتح متراجعا وسط نزول معظم الاسهم المتداولة
0723 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.7% إلى 6868.5 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعقب أسعار النفط التي تعرضت لضغوط مؤخرا.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية بدأت في إعطاء إشارات للبيع مما يدل على محدودية الارتفاع في الجلسات المقبلة لاسيما أن المؤشر يواجه مقاومة عند 7000 - 7150 نقطة.
* نزول 148 سهما وصعود عشرة أسهم فقط بين 171 سهما جرى التداول عليها صباحا.
* أسهم الراجحي تنخفض 1.25 وسابك 0.8% والأهلي التجاري 1.5% والسعودي الفرنسي 1.6% والكهرباء 1.1%.
* أسهم جبل عمر تقفز 1.5% بعد توقيع عقد لبيع أصول عقارية إلى شركة الإنماء للاستثمار مقابل ستة مليارات ريال.
* جبل عمر ستعيد استئجار وتشغيل الأصول المباعة وسيكون لها الحق في إعادة شراء الأصول المذكورة وستستخدم جزءا من حصيلة البيع في سداد التزامات بنكية قائمة.
* من المتوقع ظهور الأثر المالي للصفقة بشكل إيجابي على الإيرادات وحقوق المساهمين خلال السنة المالية الجارية.
* أسهم المتقدمة ترتفع 0.7% والإنماء 0.3% ودار الأركان 0.8% وصافولا 0.2% (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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