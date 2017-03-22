مصادر: أرامكو السعودية تبدأ اجتماعات بالمستثمرين قبل إصدار صكوك

دبي 22 مارس آذار (رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ستبدأ اليوم الأربعاء سلسلة اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل أول إصدار صكوك لها مقوم بالريال.

لم يُذكر حجم الإصدار المزمع في الإخطار الذي أرسلته أرامكو إلى المستثمرين حسبما ذكرت المصادر. كان مصرفيون أبلغوا رويترز في فبراير شباط أنهم يتوقعون عملية في حدود ثلاثة إلى ستة مليارات ريال (805 ملايين إلى 1.6 مليار دولار).

وقالت المصادر اليوم إن الصكوك قد تصدر بحلول الأسبوع القادم.

يدير ترتيب الإصدار الإنماء للاستثمار واتش.اس.بي.سي السعودية والأهلي كابيتال والرياض المالية.