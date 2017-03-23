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لمحة-بورصة السعودية تنهي الاسبوع مرتفعة

Thu Mar 23, 2017 12:17pm GMT
 
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1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.68% عند 6878.7 نقطة.

* خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييمها لجودة الائتمان السعودي أمس الأربعاء وعزت ذلك إلى تدهور المالية العامة بسبب هبوط أسعار النفط وشكوك في قدرة الرياض على تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي.

* أسهم بنك الرياض كسبت 0.96% وسامبا 0.97% والراجحي 1.59% وسابك 0.26% وينساب 0.45% وكيان 1.34% وبترورابغ 2.03% وبنك الجزيرة 1.01%.

* وخفضت فيتش تصنيف السعودية بمقدار نقطة واحدة إلى ‭‭A+‬‬ من ‭‭AA-‬‬ لكنها رفعت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. وقالت فيتش إن القيادة السعودية ملتزمة التزاما قويا بتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط لكن تلك النوايا قد لا تكون كافية.

* وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في بيان ردا على تصنيف فيتش إن الاقتصاد والموازنة الحكومية يقومان على أسس متينة.

* أسهم صافولا ترتفع 0.25% والمراعي 0.73% وزين 2.94% وموبايلي 0.46% والمملكة القابضة 1.9%.

* هبوط أسهم ساب 0.48% وسبكيم 1.19% وأسمنت القصيم 2.4% وجرير 0.19% عند الإغلاق. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 