لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0716 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.19% عند 6865.3 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر تأثر بانخفاض أسعار النفط وغياب المحفزات الدافعة للصعود.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تحافظ على إشارات البيع وتتوقع استمرار الاتجاه العرضي للسوق.
* أسهم سابك ترتفع 0.8% والراجحي وجبل عمر 0.4% والمراعي 0.7% والأهلي التجاري.
* أسهم بنك الرياض تنخفض 2.8% وسامبا 0.5% والاتصالات السعودية 0.4% وصافولا 0.2% والزامل 0.3%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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