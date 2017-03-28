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لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Tue Mar 28, 2017 7:23am GMT
 
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0716 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.19% عند 6865.3 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر تأثر بانخفاض أسعار النفط وغياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تحافظ على إشارات البيع وتتوقع استمرار الاتجاه العرضي للسوق.

* أسهم سابك ترتفع 0.8% والراجحي وجبل عمر 0.4% والمراعي 0.7% والأهلي التجاري.

* أسهم بنك الرياض تنخفض 2.8% وسامبا 0.5% والاتصالات السعودية 0.4% وصافولا 0.2% والزامل 0.3%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 