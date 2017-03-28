لمحة-المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف وسط تداولات ضعيفة
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.3% عند 6872.8 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.9 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم استمرار الاتجاه العرضي للسوق وقالت إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.
* أسهم صافولا تغلق مرتفعة 2.2% والراجحي 0.4% والأهلي التجاري والمراعي 1.1% وسافكو 1.9%.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 1.1% والاتصالات السعودية 1.5% وبنك الرياض 1.9% وسابك 0.3% وجرير 1.2%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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