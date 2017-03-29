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لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Wed Mar 29, 2017 7:49am GMT
 
[-] نص [+]

0723 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.43% إلى 6902.3 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن بعض المستثمرين يقتنصون الفرص في السوق لكن الاهتمام بوجه عام لا يزال ضعيفا.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات ضعيفة للشراء لكن قيم التداول اقتربت من أدنى مستوى في ستة أشهر.

* صعود 124 سهما وتراجع عشرة أسهم فقط بين 171 سهما جرى التداول عليها صباحا.

* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 0.8% وسامبا 0.9% وسابك 0.3% وجبل عمر 0.4% وساب 1.4%.

* أسهم مكة للتعمير تنخفض 1.5% والراجحي 0.4% والإنماء 0.3% وعذيب 2.5%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 