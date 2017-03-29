لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0723 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.43% إلى 6902.3 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن بعض المستثمرين يقتنصون الفرص في السوق لكن الاهتمام بوجه عام لا يزال ضعيفا.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات ضعيفة للشراء لكن قيم التداول اقتربت من أدنى مستوى في ستة أشهر.

* صعود 124 سهما وتراجع عشرة أسهم فقط بين 171 سهما جرى التداول عليها صباحا.

* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 0.8% وسامبا 0.9% وسابك 0.3% وجبل عمر 0.4% وساب 1.4%.