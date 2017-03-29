لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا لكن وسط تداولات ضعيفة
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.11% عند 6949 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم أن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات ضعيفة للشراء وإن المستثمرين يستغلون بعض الفرص بالسوق.
* أسهم السعودي الفرنسي تغلق مرتفعة 4.4% وتصنيع 4.3% وسامبا 1.9% وساب 3.8% والأهلي التجاري 1.3%
* أسهم إعمار المدينة الاقتصادية تغلق منخفضة 1.1% وأسمنت ينبع 0.5% ودلة للرعاية 0.9% والتعاونية للتأمين 1.1% ونادك 1.7%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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