مصادر: السعودية تدرس تغييرات بهيكل أول صكوكها الدولارية

من ديفيد باربوشيا

نيويورك 29 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية لرويترز اليوم الأربعاء إن السعودية تدرس ما إن كانت ستغير هيكل إصدارها المزمع لصكوك دولارية الذي سيكون باكورة الإصدارات الدولية للمملكة من السندات الإسلامية.

يقول مصرفيون إن الرياض تتوقع بيع صكوك تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار في إصدار قد يطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتخطط المملكة لإصدار صكوك بهيكل هجين.

ومن المنتظر أن يجمع هيكل الصكوك بين المضاربة والمرابحة.

لكن المصادر قالت إن تغييرات محتملة للهيكل قيد النقاش حاليا لتسهيل تداول الصكوك وتيسير فهمها على المستثمرين الأجانب. وأحجم متحدث باسم وزارة المالية السعودية عن التعليق.

وقال بعض المصرفيين غير المشاركين في الصفقة إنهم يعتقدون أن مناقشة الهيكل قد تكون السبب وراء عدم إطلاق السعودية للإصدار في ضوء الظروف المواتية حاليا بالسوق مع تدني هوامش الائتمان بالمنطقة.

تستخدم شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية الهيكل الهجين الذي يجمع بين المضاربة والمرابحة في طرح خاص لصكوك مقومة بالريال تعكف عليه حاليا.

لكن هذا الهيكل قد يكون بالغ التعقيد على بعض المستثمرين الأجانب بما قد يختبر شهيتهم للإصدار بحسب مصرفي مطلع على النقاش طلب عدم ذكر اسمه نظرا لسرية المسألة.