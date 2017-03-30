لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* الرياض المالية تقول إن صعود أسعار النفط عزز معنويات المتعاملين بالسوق لكن الاهتمام بوجه عام لا يزال ضعيفا.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تحافظ على إشارات الشراء ومن المرتقب أن يشهد المؤشر مزيدا من التحسن.