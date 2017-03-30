لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0752 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.4% إلى 6975 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن صعود أسعار النفط عزز معنويات المتعاملين بالسوق لكن الاهتمام بوجه عام لا يزال ضعيفا.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تحافظ على إشارات الشراء ومن المرتقب أن يشهد المؤشر مزيدا من التحسن.
* أسهم السعودي الفرنسي ترتفع 2.01% وتصنيع 2.9% والراجحي 0.4% والمراعي 1.1% والأهلي التجاري 0.8%.
* أسهم ينساب تنخفض 1.3% وجبل عمر 0.4% وصافولا 0.5% والعربي الوطني 0.8% وسافكو 0.4%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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