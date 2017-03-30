لمحة -المؤشر السعودي ينهي الاسبوع على ارتفاع
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.8% عند 7001.6 نقطة.
* قيم التداول بلغت 3.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم تحسن أداء المؤشر في الجلسات المقبلة في ظل إعطاء المؤشرات الفنية إشارات للشراء.
* أسهم السعودي الفرنسي تغلق مرتفعة 4.02% وبنك الجزيرة 7.8% والمراعي 1.8% والأهلي التجاري 1.3% وجرير 3%.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.7% وسافكو 1.1% ودار الأركان 0.8% وينساب والمتقدمة للبتروكيماويات 0.4%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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