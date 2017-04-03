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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Mon Apr 3, 2017 7:44am GMT
 
[-] نص [+]

1734 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.14% إلى 6980.5 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المتعاملين يستغلون بعض الفرص لجني الأرباح.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على الاتجاه الصاعد وتعطي إشارات للشراء.

* أسهم الراجحي تنخفض 0.8% وتصنيع 2.2% وينساب 0.9% ومعادن 0.5% والمراعي 0.4%.

* أسهم جبل عمر ترتفع 0.4% والتعاونية للتأمين 0.4% وموبايلي 0.7% وجرير 0.4% والعثيم 0.9%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 