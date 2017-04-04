لمحة -أداء متقلب للمؤشر السعودي صباحا

* المؤشر السعودي يشهد أداء متقلبا في النصف ساعة الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء.

* المؤشر استهل التعاملات على تراجع 0.03 بالمئة عند 6966.2 نقطة ثم استقر دون تغيير عند 6967.8 نقطة خلال معظم الفترة مع صعود لدقائق معدودة 0.01 بالمئة إلى 6958 نقطة.