لمحة -أداء متقلب للمؤشر السعودي صباحا
0735 جمت -
* المؤشر السعودي يشهد أداء متقلبا في النصف ساعة الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء.
* المؤشر استهل التعاملات على تراجع 0.03 بالمئة عند 6966.2 نقطة ثم استقر دون تغيير عند 6967.8 نقطة خلال معظم الفترة مع صعود لدقائق معدودة 0.01 بالمئة إلى 6958 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المتعاملين يستغلون بعض الفرص لجني الأرباح وسط أحجام تداول ضعيفة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يمر بمرحلة اتجاه عرضي وإن المؤشرات الفنية محايدة مع ميل للإيجابية.
* أسهم سابك ترتفع 0.3 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة ومكة للتعمير 0.7 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة وساب 0.2 بالمئة.
* أسهم السعودي الفرنسي تنخفض 0.8 بالمئة وينساب 0.8 بالمئة وصافولا 0.5 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة وموبايلي 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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