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لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Wed Apr 5, 2017 1:32pm GMT
 
[-] نص [+]

1325 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.93% عند 7051 نقطة.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم مسارا عرضيا للمؤشر في ظل تدني قيم التداول.

* قيم التداول بلغت 3.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* أسهم التعاونية للتأمين تغلق مرتفعة 2.2% وسابك 1.3% ومكة للتعمير 5.5% وينساب 3.5% والراجحي 0.4%.

* أسهم معادن تغلق متراجعة 0.7% وبنك الرياض 0.5% وأسمنت الجنوبية 2.1% وبنك الجزيرة 0.9% وأسمنت ينبع 0.8%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 