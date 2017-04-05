لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1325 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.93% عند 7051 نقطة.
* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم مسارا عرضيا للمؤشر في ظل تدني قيم التداول.
* قيم التداول بلغت 3.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* أسهم التعاونية للتأمين تغلق مرتفعة 2.2% وسابك 1.3% ومكة للتعمير 5.5% وينساب 3.5% والراجحي 0.4%.
* أسهم معادن تغلق متراجعة 0.7% وبنك الرياض 0.5% وأسمنت الجنوبية 2.1% وبنك الجزيرة 0.9% وأسمنت ينبع 0.8%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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