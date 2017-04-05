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مرتب: الإسلامي للتنمية يسعر صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار

Wed Apr 5, 2017 1:00pm GMT
 
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دبي 5 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك ممتازة غير مضمونة بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات من البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء أن المصرف حدد سعر الإصدار بمعدل ربح 2.393 بالمئة.

وكان البنك، الحاصل على تصنيف ‭‭AAA‬‬ والذي يتخذ من جدة مقرا، بدأ قبل يوم تسويق الصكوك بسعر استرشادي مبدئي في النطاق الأدنى إلى الأوسط لأربعين نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وحدد البنك الهامش النهائي عند 40 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة اليوم الأربعاء.

ومرتبو إصدار الصكوك هم بنك بوبيان والإمارات دبي الوطني كابيتال وجي.آي.بي كابيتال وجولدمان ساكس انترناشونال وإتش.إس.بي.سي وماي بنك وناتكسيس وستاندرد تشارترد. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 