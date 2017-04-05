مقدمة 1-مصادر: أرامكو تجمع 3 مليارات دولار في أول إصدار صكوك بالعملة المحلية

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من ديفيد باربوشيا

دبي 5 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية جمعت 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) في أول إصداراتها من الصكوك.

وتأتي السندات الإسلامية في إطار برنامج قيمته 37.5 مليار ريال وهي أول تمويل تجمعه شركة النفط العملاقة بهدف تنويع إيراداتها التي تأثرت سلبا جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.

والصكوك المطروحة بالعملة المحلية وبفائدة متحركة يبلغ أجلها سبع سنوات بسعر 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لستة أشهر.

وتظهر نشرة إصدار الصكوك أن من المرجح أن يعقب باكورة إصدارات أرامكو من السندات الإسلامية إصدار صكوك سيادية سعودية مقومة بالدولار في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل وبنفس الهيكل الهجين الذي استخدمته أرامكو في صكوكها.

ولم ترد أرامكو على الفور على طلب للتعقيب.

وأظهرت وثيقة صادرة عن البنوك المرتبة للإصدار أن أرامكو بدأت في تجميع أوامر الاكتتاب لباكورة إصدراتها في 27 مارس آذار.

تتولى الإنماء للاستثمار وإتش.إس.بي.سي السعودية والأهلي كابيتال والرياض المالية دور المنسقين الرئيسيين للإصدار وانضمت إليهم جي.آي.بي كابيتال وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال في أدوار أخرى بالصفقة.