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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Thu Apr 6, 2017 7:45am GMT
 
[-] نص [+]

0735 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.3% إلى 7070 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن معنويات المتعاملين ارتفعت بدعم من صعود أسعار النفط.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال محايدة مع ميل للإيجابية مما يعزز احتمالية الصعود لمنطقة بين 7180-7280 نقطة.

* أسهم سابك ترتفع 1.2% وسامبا 1.7% وينساب 2.5% ومكة للتعمير 1.3% والإنماء 0.3%.

* أسهم جبل عمر وسافكو تنخفض 0.4% وبنك الرياض 0.4% والمراعي 0.4%.

* أسهم ودار الأركان تخسر 0.8% بعد إعلان الشركة اليوم عن استكمالها إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
 