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الراجحي السعودي يوزع 1.5 ريال للسهم في 27 يوليو عن النصف/1

Wed Jul 19, 2017 6:35am GMT
 
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القاهرة 19 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرف الراجحي السعودي، أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية، اليوم الأربعاء إنه سيوزع 1.5 ريال (0.4 دولار) للسهم عن أرباح النصف الأول من هذا العام في 27 يوليو تموز.

وأضاف المصرف في بيان للبورصة أن التوزيع سيكون لحامل السهم حتى نهاية جلسة تداول أمس الثلاثاء 18 يوليو تموز.

ولم يعلن الراجحي بعد عن نتائج أعماله في النصف الأول من هذا العام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 