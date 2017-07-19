لمحة-بورصة السعودية تتراجع صباحا
0708 جمت -
* المؤشر السعودي ينخفض 0.25% إلى 7236.41 نقطة.
* أسهم بنك الرياض تخسر 0.74% والسعودي الفرنسي 0.16% ومصرف الراجحي 1.68% وسابك 0.1% وينساب 0.38%.
* أسهم كيان تهبط 1.34% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.55% وزين 0.65% والاتصالات السعودية 0.13%.
* أسهم مصرف الإنماء تكسب 2.04% وبنك البلاد 0.21% وسبكيم 0.57% والحكير 0.11% واتحاد عذيب 0.76% وموبايلي 0.1% واستقرار المراعي وصافولا وسابك وسامبا وبنك الجزيرة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
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