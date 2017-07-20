البنك السعودي البريطاني يوصي بتوزيع 0.71 ريال للسهم في 17 أغسطس عن أرباح النصف/1

القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 0.71 ريال (0.19 دولار) للسهم في 17 أغسطس آب عن أرباح النصف الأول من هذا العام.