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هرفي للأغذية السعودية تحصل على تمويل 110 ملايين ريال من الراجحي

Thu Jul 20, 2017 12:41pm GMT
 
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الكويت 20 يوليو تموز (رويترز) - قالت هرفي للخدمات الغذائية السعودية اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقا مع مصرف الراجحي تحصل بموجبه على تمويل بمبلغ 110 ملايين ريال (29.33 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن التسهيل الممتد لست سنوات بدءا من 20 يوليو تموز الجاري يهدف إلى "تمويل توسعات الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة".

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 