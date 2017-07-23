وزارة المالية السعودية تعلن إنشاء برنامج صكوك محلي

دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد إنها أنشأت برنامجا لإصدار سندات إسلامية بالعملة المحلية مع سعي الحكومة لتغطية عجز الميزانية الضخم الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وصفت الوزارة البرنامج بأنه "غير محدد المدة أو القيمة" وقالت إنها ستعلن عن التفاصيل حالة بحالة مثل فئات المستثمرين المسموح لهم بالمشاركة وحجم الإصدارات ومعدل الربح المتوقع.

وأضافت الوزارة أن البرنامج أحيل إلى هيئة السوق المالية لكنها لم تذكر موعد الإصدار الأول.

كان مصرفيون ببنوك تجارية سعودية أبلغوا رويترز أنهم يتوقعون أن يكون الإصدار الأول خلال الأيام القليلة المقبلة وتوقعوا طرح ما قيمته عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) وهو ما قد تستوعبه السوق بسهولة نظرا لتحسن السيولة منذ العام الماضي واستعداد المستثمرين للإصدار.

بدأت الحكومة السعودية إصدار سندات تقليدية في السوق المحلية عام 2015 لكنها علقت المبيعات أواخر العام الماضي بسبب شح السيولة بالنظام المصرفي.

وفي الأسبوع الماضي قالت الوزارة إن 13 بنكا محليا تأهلوا للمشاركة في إصدارات الصكوك.