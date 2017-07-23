السعودية تطرح أول صكوك بالعملة المحلية على 3 شرائح

دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن السعودية طرحت أول صكوك مقومة بالريال على مستثمرين اليوم الأحد وشمل العطاء شرائح لأجل خمسة وسبعة وعشرة أعوام.

تطلق المملكة برنامج الصكوك بالعملة المحلية للمساهمة في تغطية عجز الميزانية الضخم الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وطُرحت الصكوك السعودية لأجل خمس سنوات في نطاق 2.90-3.00 بالمئة ولأجل سبع سنوات عند 3.25-3.35 في المئة ولأجل عشر سنوات عند 3.55-3.65 في المئة. وآخر موعد لتقديم المستثمرين العروض في الثانية من بعد ظهر غد الاثنين.

ولم تذكر وزارة المالية حجم الصكوك التي تهدف لبيعها لكن مصرفيين ببنوك تجارية سعودية أبلغوا رويترز أنهم يتوقعون أن تكون قيمة الإصدار الأول نحو عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) وهو ما قد تستوعبه السوق بسهولة نظرا لتحسن السيولة منذ العام الماضي واستعداد المستثمرين للإصدار.