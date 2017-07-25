السعودية تجمع 17 مليار ريال من أول صكوك محلية

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة جمعت 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) من المستثمرين من خلال صكوك مقومة بالريال.

كانت وثيقة اطلعت عليها رويترز أظهرت أن السعودية طرحت يوم الأحد أول صكوك مقومة لها بالريال على المستثمرين في عطاء شمل شرائح لأجل خمسة وسبعة وعشرة أعوام.

وقال بيان لوزارة المالية السعودية نشرته الوكالة الرسمية إنها تلقت عروضا تجاوزت 51 مليار ريال (13.60 مليار دولار) من المستثمرين بنسبة تغطية 300 بالمئة.

وتابع أن الشريحة الأولي بحجم 12 مليار ريال وتستحق في 2022والثانية بحجم 2.9 مليار وتستحق عام 2024 والثالثة 2.1 مليار وتستحق في 2027.

تطلق المملكة برنامج صكوك العملة المحلية للمساهمة في تغطية عجز الميزانية الضخم الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وفي الأسبوع الماضي قالت الوزارة إن 13 بنكا محليا تأهلوا للمشاركة في إصدارات الصكوك. وكان آخر موعد لتقديم العروض في الثانية من بعد ظهر أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.