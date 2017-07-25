مقدمة 1-السعودية تنجح في التقريب بين عوائد الدين المحلي والدولي ة

* الحكومة السعودية تواصل إصدارات أدوات الدين المحلية بعد فترة توقف

* الإصدارات تجتذب طلبا قويا من البنوك

* بوادر إيجابية لاستمرار البرنامج في الأشهر المقبلة

* فارق طفيف في التسعير عن صفقة بيع صكوك دولية

* قطاع التمويل الإسلامي في السعودية يتدعم (لإضافة تفاصيل)

من ديفيد باربوشيا

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - نجحت السعودية في إحداث تطابق بين منحنى العائد لإصدارات الدين المحلية ومنحنى الطروحات الدولية في إصدار لصكوك محلية بقيمة 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) اجتذب طلبا قويا من البنوك.

وقالت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء إن هذا أول إصدار لصكوك محلية في المملكة، حيث باعت الحكومة صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 12 مليار ريال، وصكوكا لأجل سبع سنوات بقيمة 2.9 مليار ريال، وصكوكا لأجل عشر سنوات بقيمة 2.1 مليارريال.